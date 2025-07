Copa do Nordeste: CBF define data das semifinais do torneio

Nesta sexta-feira (25), a CBF divulgou a tabela detalhada das semifinais da Copa do Nordeste de 2025. Os dois confrontos da competição serão disputados em jogos únicos no dia 20 de agosto. CSA e Confiança disputam uma das semis, enquanto Bahia e Ceará disputam a outra.

Os dois jogos acontecem, respectivamente, em Maceió (AL), no Estádio Rei Pelé, e em Salvador (BA) Arena Fonte Nova. O início das duas partidas está marcado para às 21h30 (de Brasília). Além de divulgar a data dos jogos, a CBF também comunicou quais emissoras serão responsáveis pela transmissão dos duelos.

Troféu da Copa do Nordeste (Foto: João Gabriel Alves/CBF)

Os dois jogos poderão ser transmitidos paralelamente por SBT, Premiere e ESPN. As emissoras são encarregadas de escolher se irão ou não transmitir as duas partidas concomitantemente.

Como os times chegaram às semis da Copa do Nordeste

O Bahia derrotou o Fortaleza por 2 a 1, enquanto o Ceará venceu o Sport, nos pênaltis, por 4 a 2 nas quartas de final da competição. Com melhor campanha, o time baiano vai jogar a partida decisiva em casa diante dos rivais cearenses.

Bahia x Fortaleza em jogo da Copa do Nordeste (Foto: Letícias Martins / EC Bahia)

Bahia e Ceará já se enfrentaram 18 vezes na Copa do Nordeste. São sete vitórias do Bahia, oito do Ceará e três empates. Em 2021, pela decisão do campeonato, o Esquadrão superou o Vovô nos pênaltis para ficar com a taça.

continua após a publicidade

Do outro lado, o CSA venceu o Ferroviário por 2 a 1 e Confiança teve um grande feito nas quartas de final da Copa do Nordeste. O time sergipano derrotou o Vitória por 1 a 0 e chegou às semis do campeonato para protagonizar um duelo entre dois times da Série C na competição.

Este lado do chaveamento reúne dois clubes que buscam o título inédito da Copa do Nordeste. A final será disputada em jogos de ida e volta e ainda não tem data para acontecer.