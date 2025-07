Sem gols no período, Ceará chega a três derrotas consecutivas

O Ceará foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (23), valendo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto aconteceu na Arena Castelão. Assim, o Alvinegro alcançou a marca de três derrotas consecutivas, sem balançar as redes no período.

O Vovô retornou da pausa para o Mundial de Clubes empatando sem gols com o Sport, pelas quartas da Copa do Nordeste - a classificação veio nos pênaltis. Depois, voltando ao Brasileirão, os cearenses venceram o rival Fortaleza por 1 a 0.

Foi somente após o clássico que a sequência negativa teve início. Primeiro, o time recebeu o Corinthians e perdeu por 1 a 0. Na sequência, o Ceará visitou o Internacional e foi superado pelo mesmo placar. Nesta última quarta-feira, o revés veio contra o Mirassol.

Pedro Raul na partida entre Ceará e Mirassol, pelo Brasileirão. O Vovô perdeu por 2 a 0 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

A baixa quantidade de gols é uma das explicações para o momento negativo, com um tento registrado nas últimas cinco partidas. Diante do Mirassol, o Ceará apresentou um repertório ofensivo limitado, insistindo em cruzamentos (foram 69) e apresentando poucas jogadas com a bola no pé.

Foram 22 finalizações ao todo, contra quatro do adversário. Os tentos dos paulistas saíram em falhas do sistema defensivo alvinegro, representando outro problema para o técnico Léo Condé. O Ceará tem 18 pontos no Campeonato Brasileiro, ocupando o 12º lugar na tabela.

Próximo jogo do Ceará

O próximo embate do Ceará será diante do líder Cruzeiro, fora de casa, no domingo (27). O compromisso no Mineirão terá início às 16h (de Brasília).