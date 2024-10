Copa do Brasil: veja condição do gramado da Arena para Corinthians x Flamengo

Neo Química Arena antes da chegada da torcida para Corinthians x Flamengo (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 20/10/2024 - 15:28 • São Paulo (SP) • Atualizada em 20/10/2024 - 16:47

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Apesar da chuva que caiu na capital paulista ao longo do dia, o gramado da Neo Química Arena apresenta boas condições para o duelo entre as equipes.

Apenas a região da pequena área, onde os goleiros permanecem durante a maioria do tempo, apresenta algumas falhas, principalmente a localizada atrás da arquibancada norte.

O Flamengo venceu o Corithians na partida de ida, disputada no Maracanã, por 1 a 0, e joga pelo empate para garantir uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Em caso de igualdade no placar agregado, a classificação será decidida nas penalidades.

Gramado da Neo Química Arena apresenta boas condições para a partida entre Corinthians x Flamengo, apesar da chuva que caiu durante o domingo



Apenas a região da pequena área apresenta falhas @lancenet @lance_timao pic.twitter.com/UwmvQPeHdx — Vitor Palhares (@_vitorpalhares) October 20, 2024

Previsão para a partida entre Corinthians e Flamengo

Apesar do céu nublado na região leste da cidada de São Paulo, não existe previsão de pancadas de chuva durante a partida entre Corinthians e Flamengo. A temperatura, por sua vez, deve variar entre 21 e 18 graus.

Gramado da Neo Química Arena receberá Corinthians x Flamengo na Copa do Brasil (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Veja a premiação da Copa do Brasil

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.