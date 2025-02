Copa do Brasil de 1991: Criciúma iniciou retrospecto positivo contra o Grêmio

O Criciúma Esporte Clube é um dos times de maior destaque do futebol catarinense, se não o maior, e, com isso, carrega algumas campanhas memoráveis em sua história. Como aconteceu dentro da Copa do Brasil de 1991, quando conseguiu derrotar times de peso, como o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, conquistando o seu primeiro título nacional. Além disso, apesar das diferenças de investimento e poderio dentro do cenário brasileiro da bola, após essa campanha o Tigre conseguiu alguns ótimos resultados, tendo um retrospecto interessante contra o Tricolor do Rio Grande do Sul, em alguns quesitos.

Em 1988, os dois clubes se enfrentaram pela primeira vez lá em 1988, durante o Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória dos gaúchos no final das contas, o time amarelo e preto conseguiu segurar o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, sendo derrotado apenas nos pênaltis, de acordo com registros do OGOL, site especializado em estatísticas do futebol.

No entanto, na segunda vez em que os clubes tiveram frente a frente, a situação não terminou positiva para o Grêmio. Depois de uma campanha de destaque, derrubando alguns tradicionais como Atlético Mineiro e Goiás, o Criciúma chegou na final como uma espécie de azarão e o adversário seria justamente o Imortal, que vinha com certa expertise na competição, já que tinha conquistado a primeira edição dela, dois anos antes.

Na ocasião, porém, o favoritismo que era apontado fora dos gramados não se confirmou e o Tigre virou o terror dos torcedores gremistas. O primeiro jogo, em Porto Alegre, terminou com um empate em 1 a 1. Vilmar abriu o placar para os visitantes e Maurício só conseguiu empatar no finalzinho do confronto. Assim, indo jogar no caldeirão do Heriberto Hulse, o Criciúma precisava apenas segurar o empate sem gols para conseguir se sagrar campeão. Com o apoio da torcida carvoeira, isso se concretizou, resultando no primeiro título nacional para um clube de Santa Catarina.

Após o tão importante confronto que resultou na taça indo para o sul catarinense, inclusive, o Tigre manteve alguns confrontos sem perder para o rival tricolor gaúcho. Entre as primeiras seis disputas entre os dois clubes, foram cinco empates e uma vitória carvoeira, mostrando que o campeão de 1991 foi uma grande pedra no sapato do Imortal durante todo o começo da década de 1990.

Criciúma tem bons resultados na casa do Grêmio

Depois disso, o Grêmio até conseguiu se colocar em vantagem no retrospecto geral do confronto, o que acaba sendo normal quando times de grande investimento enfrentam aqueles de menor expressão nacional. No entanto, em duelos decisivos e até mesmo dentro da casa do rival, o Criciúma conseguiu se sair melhor em diversas oportunidades, tendo alguns bons números para se gabar contra esse rival.

Levando em conta os últimos confrontos realizados dentro da casa do Tricolor, inclusive, a situação parece pender para o Tigre. Nos últimos sete jogos realizados entre os dois clubes, com mando de campo do Tricolor Gaúcho, foram quatro vitórias dos visitantes, contra duas dos donos da casa e um empate.

Vale ressaltar, inclusive, que antes da vitória conquistada no Heriberto Hulse, durante o Campeonato Brasileiro de 2024, o Imortal estava desde 2015 sem conseguir ganhar do rival do sul de Santa Catarina. As duas equipes chegaram a se enfrentar durante a Série B de 2022, quando o Tigre conseguiu o empate dentro da Arena e, depois disso, aplicou 2 a 0 na sua casa, confirmando o mando de campo.

Dessa forma, mesmo com um retrospecto geral favorável ao Grêmio, dá para dizer que o time já viveu alguns péssimos momentos proporcionados pelo Criciúma, desde que o time gaúcho perdeu a edição de 1991 da Copa do Brasil.