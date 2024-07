Dibu Martínez celebra título da Copa América de 2021 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 04:25 • Miami (EUA)

Em três anos, a carreira de Emiliano Martínez mudou completamente. De um atleta considerado como fracasso, o goleiro se transformou em um pilar da fase vitoriosa vivida pela seleção da Argentina.

Na decisão da Copa América, neste domingo (14), o arqueiro reencontra a Colômbia em busca de mais um título pela Albiceleste. O histórico é positivo: há três anos, um dos capítulos do confronto deu a Dibu a primeira grande aparição como um goleiro diferente: provocador e decisivo.

Também diante dos Cafeteros, mas nas semifinais da competição, Martínez brilhou. Além de uma ótima atuação dentro dos 90 minutos, no empate em 1 a 1, o argentino defendeu três pênaltis. Davinson Sánchez, Yerry Mina e Edwin Cardona foram as vítimas; o ex-zagueiro do Palmeiras, inclusive, teve sua concentração tirada antes da cobrança, com provocação verbal de Emiliano, e viu a defesa ser celebrada de forma efusiva.

Desde então, Dibu se tornou referência no mundo do futebol. Seu rendimento cresceu no Aston Villa; pela seleção, conquistou a Copa do Mundo de 2022 pegando dois pênaltis na final contra a França, novamente dançando em suas defesas, e alcançou o prêmio de melhor goleiro do mundo.

O reencontro com a Colômbia na Copa América, portanto, marca um compromisso especial na carreira de Dibu Martínez. E com toda certeza, quem o vê no outro gol entende que está diante de um arqueiro de nível mundial.

Dibu Martínez já conquistou Copa América, Finalíssima e Copa do Mundo pela Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)