Conmebol muda sede da final da Sul-Americana; saiba detalhes

A CONMEBOL anunciou nesta quinta-feira (11) a mudança da sede da final da Copa Sul-Americana desta temporada.

Segundo o comunicado da entidade, a alteração foi motivada pela insatisfação após a visita técnica ao estádio “Tahuichi” Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, que não apresentou melhorias suficientes.

A mudança tem como principal objetivo preservar o alto padrão de qualidade da final. A cidade escolhida para sediar o duelo é Assunção, mas o estádio que receberá a decisão ainda não foi divulgado.

No ano passado, o Racing conquistou o título ao vencer o Cruzeiro por 3 a 1, no estádio La Nueva Olla, em Assunção.

O Atlético-MG e o Fluminense são os brasileiros que ainda estão vivos na competição. O Athlético-PR foi o último time brasileiro campeão da competição, em 2021.

O Racing, da Argentina, foi o campeão da Sul-Americana do ano passado diante do Cruzeiro. (Foto: Divulgação/ Conmbeol)

Confira a nota oficial:

A CONMEBOL informa que, apesar dos esforços empreendidos, a mais recente inspeção técnica realizada no Estádio “Tahuichi” Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, revelou dados preocupantes quanto ao cumprimento dos prazos e do cronograma de obras e melhorias necessárias para sediar a final da CONMEBOL Sudamericana 2025.

Diante desse cenário, a CONMEBOL decidiu transferir a sede da final para Assunção, no Paraguai, mantendo a data previamente estipulada. A nova escolha segue o protocolo estabelecido para finais únicas, que determina que, em caso de necessidade de mudança de local, a sede da edição anterior seja priorizada — por já contar com a infraestrutura e a experiência exigidas. Conversas já foram iniciadas com o Governo do Paraguai e com a Associação Paraguaia de Futebol (APF) para coordenar os preparativos do evento.

O relatório técnico é categórico ao apontar que não há mais tempo hábil para a conclusão das obras, tendo sido esgotados todos os prazos razoáveis. A mudança de sede tem como principal objetivo preservar o alto padrão de qualidade da final da CONMEBOL Sudamericana e garantir o cumprimento com excelência dos compromissos assumidos com os torcedores, clubes participantes, patrocinadores e marcas associadas.

É importante destacar que a CONMEBOL continuará investindo em melhorias no Estádio “Tahuichi” Ramón Aguilera, com vistas à realização de futuras competições. A Federação Boliviana de Futebol (FBF), inclusive, já manifestou interesse em sediar a final da CONMEBOL Sudamericana de 2027.

Agenda Sul-Americana (Quartas de Final):

16.09 - Lanús x Fluminense - 21h30 (de Brasília) - La Fortaleza

17.09 - Bolívar x Atlético-MG - 19h (de Brasília) - Hernando Siles

17.09 - Independiente del Valle x Once Caldas - 21h30 (de Brasília) - Banco Guayaquil

18.09 - Alianza Lima x Universidad de Chile - 21h30 (de Brasília) - Alejandro Villanueva