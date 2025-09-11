Renato diz ter prazer em ver jogador do Fluminense: ‘Merece Copa do Mundo’
Tricolor se classificou para a semifinal da Copa do Brasil
A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Bahia, nesta quarta-feira (10), que garantiu o time na semifinal da Copa do Brasil, foi também uma noite especial para Thiago Silva. O zagueiro marcou o segundo gol, liderou a equipe em campo e recebeu elogios efusivos do técnico Renato Gaúcho na coletiva pós-jogo.
— Estão (jogadores do Fluminense) de parabéns pelo que eles fizeram. E não gosto de falar de ninguém individualmente nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo. Joga muito, é um líder. Quando falo — que não é problema meu, mas quando falo — que ele merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol — afirmou Renato.
O zagueiro, de 40 anos, foi decisivo mais uma vez em um mata-mata, garantindo a virada no confronto depois que Canobbio abriu o placar de pênalti no segundo tempo. O resultado classificou o Flu e ainda rendeu R$ 9,9 milhões em premiação, valor pago pela CBF aos semifinalistas do torneio.
Renato, que vinha sendo cobrado pelo rendimento recente da equipe, destacou o espírito coletivo, mas não escondeu a satisfação em contar com a liderança de Thiago Silva, que já soma atuações decisivas desde sua volta ao clube.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense agora aguarda o vencedor de Botafogo x Vasco, que decidem a vaga na outra semifinal nesta quinta-feira (11). Antes disso, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão: enfrenta o Corinthians, no sábado (13), às 21h, no Maracanã.
