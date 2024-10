Conmebol revelou, as equipes de arbitragem designadas para os confrontos de volta das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana (Arte: Jeniffer Sousa/Lance!)







Publicada em 25/10/2024 - 19:57

A Comissão de Árbitros da Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (25), as equipes de arbitragem designadas para os confrontos de volta das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana. Os jogos serão disputados na próxima semana, entre os dias 29 e 31.

Arbitragem da Libertadores

Na próxima terça-feira, 29 de outubro, o River Plate receberá o Atlético Mineiro no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Na quarta-feira, 30 de outubro, o Peñarol enfrentará o Botafogo no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

No jogo de Buenos Aires, o colombiano Wilmar Roldán será o árbitro da partida, acompanhado da dupla de assistentes John León e Richard Ortiz. O VAR será chefiado por Carlos Orbe, do Equador.

Em Montevidéu, Peñarol x Botafogo ficará sob os cuidados de Piero Maza, do Chile, juntos dos seus compatriotas Claudio Urrutia e Miguel Rocha, como assistentes. A equipe do VAR será liderada por José Cabero.

Escala de árbitros para os jogos de volta da semifinal da Libertadores (Foto: Conmebol)

Arbitragem da Sul-Americana

Os finalistas da Grande Conquista serão revelados na semana que vem. Na quarta-feira, 30 de outubro, o Lanús receberá o Cruzeiro no La Fortaleza, na cidade de Lanús, na Província de Buenos Aires. E na quinta-feira, dia 31, o Corinthians visitará o Racing no ‘Cilindro’ de Avellaneda.

No duelo de Lanús, o paraguaio, Juan Benítez comandará o jogo dentro de campo. Seus auxiliares serão Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar. O VAR será chefiado por Derlis Lopez, também do Paraguai.

Em Avellaneda, o árbitro escolhido é Felipe Gonzalez, do Chile, acompanhado de José Retamal e Juan Serrano. O compatriota Rodrigo Carvajal comandará o VAR.

Escala de árbitros para os jogos de volta da semifinal da Sul-Americana (Foto: Conmebol)

A final da Sul-Americana acontecerá no dia 23 de novembro (sábado), no Estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. A final da Libertadores será no sábado seguinte, dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

