Crescimento de Pablo Maia anima São Paulo em fase decisiva da Libertadores

Tricolor vive crescimento com Cria de Cotia

Pablo Maia chama atenção por melhora nos números (Foto: Alan Morici/AGIF)
imagem cameraPablo Maia chama atenção por melhora nos números (Foto: Alan Morici/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 16/09/2025
07:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pablo Maia se tornou uma figura de extrema importância nesta fase que o São Paulo atravessa. Dos últimos três jogos da equipe no Brasileirão, o camisa 29 foi eleito o melhor jogador do confronto em duas oportunidades - nas vitórias sobre Atlético-MG e Botafogo, sendo a última a mais recente.

O crescimento de Pablo Maia se explica muito em números. De acordo com dados do Sofascore, a ascendência do jogador na temporada é um destaque forte. Logo após a eliminação no Paulistão, Pablo Maia precisou passar por um procedimento no tornozelo, que o tirou de embate por alguns meses. De volta, seu ritmo e sua presença é cada vez mais notável.

Antes de Crespo, o volante disputou 17 jogos, sendo titular em 13, com média de 63 minutos em campo. Contribuiu com uma assistência, criou uma grande chance e somou quatro passes decisivos, além de 11 finalizações, mas apenas uma delas no alvo. Nos passes longos, teve 73% de acerto. Defensivamente, registrou média de 1,3 desarmes, 0,6 interceptações e 3,4 bolas recuperadas por jogo, com 44% de aproveitamento nos duelos.

Agora, no comando do argentino, foram 12 partidas (seis como titular). O impacto ofensivo surge: dois gols marcados e três passes decisivos. Finalizou quatro vezes, duas delas no gol, e aumentou a precisão nos passes longos para 77%. No setor defensivo, manteve médias semelhantes em desarmes (1,2) e interceptações (0,6), mas ampliou o número de bolas recuperadas para 3,6 por jogo. O aproveitamento nos duelos subiu para 58%, embora a média de duelos ganhos (2,9) tenha sido levemente menor. Outro dado que chama atenção é a queda no número de faltas cometidas, de 1,9 para 0,8 por jogo.

Pablo Maia tem sido destaque na temporada (Foto: Alan Morici/AGIF)
Pablo Maia tem sido destaque na temporada (Foto: Alan Morici/AGIF)

Pablo Maia exalta fase no São Paulo

Nesta quinta-feira (19), o São Paulo irá enfrentar a LDU em Quito pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Pablo Maia é visto como um dos potenciais para começar como titular. O jogador exaltou a fase que vive no time.

- Venho me sentindo muito bem. Estou confiante e chegando no meu alto nível, que me fez ganhar títulos pelo São Paulo e chegar à Seleção. Tenho tido bons jogos, cada vez mais à vontade em campo e procuro ajudar tanto na defesa, quanto chegando no ataque - ressaltou o jogador.

- Temos um semana importante, com um jogo difícil pela Libertadores fora de casa. Então, temos de nos preparar bem para essa partida e trazer um bom resultado para o jogo da volta no Morumbis. Libertadores sempre é diferente e o clube está acostumado com ela - completou sobre Libertadores.

