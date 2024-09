Árbitro é velho conhecido em partidas do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida será regida por Esteban Ostojich, árbitro uruguaio de 42 anos.

➡️ Botafogo x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Será a nona partida apitada por Esteban Ostojich nesta edição da Libertadores. O árbitro comandou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, no primeiro jogo das oitavas do torneio. Na ocasião, o Glorioso bateu o Verdão por 2 a 1 e saiu na frente na luta pela vaga, que depois foi concretizada por um empate em 2 a 2 no Allianz Parque.

De acordo com Paulo Caravina, especialista de arbitragem do CriaLab! e hub de creators do Lance!, o árbitro foi escolhido pela capacidade de controle.

— Ostojich costuma ser um árbitro mais disciplinador, não tem dó de aplicar cartão amarelo e costuma se incomodar muito com a área técnica. Talvez a escala seja para poder segurar mais o treinador do São Paulo, Luis Zubeldía. Ostojich tem como costume fugir de marcação de pênaltis, ele aceita mais contatos dentro da área — observou o especialista.

Em relação ao Botafogo, esta será a quarta participação de Esteban Ostojich. O árbitro apitou as vitórias da equipe diante do Defensa y Justiça e o Sol de América, ambas no Niltão, na Copa Sul-Americana de 2019. Logo, o uruguaio só apitou vitórias do clube carioca.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte