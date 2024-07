Com um a menos, RB Bragantino se segura e vence Athletico-PR em casa

Jogadores do RB Bragantino comemoram gol de Raul. (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 20:33 • Bragança Paulista (SP)

Mesmo com um a menos durante o segundo tempo inteiro, o RB Bragantino bateu o Athletico por 1 a 0 e chegou a 25 pontos na tabela do Brasileirão. O gol da vitória, ainda no início do jogo, foi marcado pelo volante Raul, surpesa na escalação de Pedro Caixinha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O triunfo fez com que o Massa Bruta alcançasse o Furacão na tabela, porém, uma posição abaixo por conta do saldo de gols. Aos paranaenses, o resultado significa a chance desperdiçada de colar no G-6.

Um dos lances que mais chamou atenção na partida foi a inusitada expulsão de Cleiton, goleiro do RB Bragantino. A frente do placar, o time paulista caminhava para um resultado tranquilo conquistado no Nabi Abi Chedid, porém, na reta final da primeira etapa, o goleiro derrubou o volante Erick fora da área, mesmo com o auxílio de quatro jogadores de linha na cobertura.

O árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, com auxílio do árbitro de vídeo, expulsou o goleiro. Apesar disso, o RB Bragantino segurou o resultado.

O próximo compromisso do Massa Bruta será diante do Barcelona de Guayaquil, pela Copa Sul-Americana, enquanto o Furacão, pela mesma competição, terá o Cerro Porteno pela frente.

Raul comemora gol pelo RB Bragantino. (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

RB Bragantino 1x0 Athletico

Brasileirão - 18ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de julho de 2024, às 18h30

📍 Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

⚽ Gols: Raul, aos 8' (RBB)

🅰️ Assistências: -

🟨 Cartões: E. Santos (RBB), Pedro Henrique (RBB); Christian, Cannobio, Kaique Rocha, Gamarra, Cuello, Pablo, Girotto (CAP)

🟥 Expulsões: Cleiton (RBB)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

RB BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Raul e Lucas Evangelista, Lincoln, Helinho, Juninho Capixaba e Thiago Borbas.

ATHLETICO (Técnico: Martin Varini)

Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick, Girotto, Christian, Zapelli, Canobbio, Di Yorio