Transporte: chegue aos jogos sem estresse

● Opções de transporte público: Verifique as opções de transporte público

disponíveis para chegar aos estádios. Metrôs, ônibus e trens podem ser alternativas

eficientes para evitar congestionamentos.

● Estacionamento: Caso opte por ir de carro, confira as opções de estacionamento

nos arredores dos estádios. Chegue cedo para garantir uma vaga e evitar

contratempos.

● Caronas compartilhadas: Considere utilizar serviços de caronas compartilhadas

para economizar dinheiro e contribuir para a redução do tráfego.

Dicas práticas: torça com conforto e segurança

● Vestuário adequado: Esteja preparado para as condições climáticas. Leve

agasalhos ou proteção solar, dependendo das características do dia.

● Alimentação e hidratação: Leve lanches leves e água para se manter energizado

durante os jogos. Alguns estádios podem ter restrições quanto aos alimentos, então

esteja ciente das regras locais.

● Aplicativos oficiais: Baixe os aplicativos oficiais da Copinha e dos estádios para

receber informações em tempo real sobre resultados, horários e possíveis

mudanças logísticas.

● Segurança e conscientização: Mantenha-se atento à segurança pessoal e siga as

orientações dos organizadores. Esteja ciente das saídas de emergência e pontos de

encontro.