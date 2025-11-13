Confira jogadores e técnicos vítimas de desvio milionário investigado pela PF

A Polícia Federal iniciou, nesta quinta-feira (13), nova fase da operação "Fake Agent", no estado do Rio de Janeiro. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em residências de funcionários suspeitos da Caixa Econômica Federal, além de uma agência no Centro da capital.

Entre as vítimas do esquema estão atletas de destaque do futebol, como os atacantes Gabriel Jesus e Paolo Guerrero, e o meia Ramires, ex-Seleção Brasileira. Treinadores também foram prejudicados, como Oswaldo de Oliveira e Falcão.

Confira a lista de vítimas

Ramires - (ex-Seleção Brasileira e Palmeiras)

Donatti - (ex-Flamengo)

Titi - (ex-Vasco e Bahia)

Raniel - (ex-Santos e Vascp)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Obina (ex-Flamengo)

Cueva (ex-São Paulo)

Rojas (ex-São Paulo)

Falcão (ex-técnico e jogador da Seleção Brasileira)

Guerrero (ex-Corinthians e Flamengo)

Oswaldo de Oliveira (ex-técnico)

Investigação sobre FGTS começou após alerta de banco à PF

O caso veio à tona em 2024, quando uma instituição financeira privada denunciou à PF a suspeita de abertura de contas falsas em nome de atletas. Um dos episódios envolvia o atacante Paolo Guerrero, ex-Flamengo, Corinthians e Internacional, cujo nome teria sido usado para movimentar cerca de R$ 2,2 milhões.

A partir daí, a PF descobriu uma rede de fraudes e transferências irregulares, que teria movimentado aproximadamente R$ 7 milhões entre 2022 e 2024. O esquema seria coordenado pela advogada Joana Costa Prado de Oliveira, que contava com o apoio de funcionários bancários para realizar os saques.

A operação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, com apoio da área de inteligência da Caixa.

Confira nota da Caixa

A CAIXA mantém uma equipe técnica altamente qualificada, dedicada à identificação e mitigação de vulnerabilidades, além de promover melhorias contínuas em seus mecanismos de segurança, com foco na prevenção de fraudes e na proteção dos dados dos clientes.

O banco reforça que atua em parceria com a Polícia Federal e demais órgãos de controle na investigação e repressão a fraudes. Todos os casos identificados são tratados com rigor, e os valores movimentados indevidamente são integralmente restituídos aos clientes.