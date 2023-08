O canal GOAT transmite de graça os jogos do Campeonato Saudita (com vários astros e Cristiano Ronaldo), da NWSL (Liga Americana de Futebol Feminino), Série C do Campeonato Brasileiro, playoffs da Uefa Champions League e da Uefa Conference League e Brasileirão de Futebol Americano. O GOAT transmite os jogos através do Youtube: