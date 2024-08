Fortaleza é o terceiro melhor time do mundo no mês de julho, segundo IFFHS

Vojvoda, técnico do Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel / AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 20:19 • Rio de Janeiro

O Fortaleza ocupou posição de destaque no ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) para o mês de julho. Divulgada nesta semana, a lista traz a equipe cearense no top-3, atrás apenas do Steaua București, da Romênia, e do Slovan Bratislava, da Eslováquia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Ficamos muito honrados em receber essa notícia de pontuação de destaque a nível global, através de um órgão que acompanha o futebol mundial como um todo, com parâmetros e critérios. Isso é fruto de vários anos de trabalho, de performance em competições nacionais e internacionais e devemos isso à constância do que a gente vem fazendo aqui, entre comissão técnica, jogadores, diretoria e o torcedor chegando junto. Acho que é uma marca que o futebol cearense, nordestino e brasileiro tem que se orgulhar, sobre o fato de o Fortaleza, nesse mês de julho, estar em 3º lugar do mundo em performance na IFFHS. - celebra Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Durante o mês de julho, o Leão do Pici disputou sete partidas, todas pelo Campeonato Brasileiro. Foram cinco vitórias, um empate e somente uma derrota. Dentre os triunfos, o Leão superou equipes do G-6 da competição como o Flamengo e o São Paulo, ao derrotar o rubro-negropor 2 a 1 no Maracanã e o tricolor paulista por 1 a 0, na capital cearense.

No ranking anual, o Leão do Pici subiu 11 posições e, no momento, ocupa a 13ª colocação (Foto: Sipa US / Alamy Stock Photo)

Com mais duas vitórias no Brasileirão no início de agosto, o Fortaleza atualmente está na segunda colocação no campeonato nacional, em campanha histórica para o clube. Além disso, na atualização deste mês do ranking mundial de clubes da IFFHS da temporada de 2024, o Fortaleza aparece na 13ª colocação, saltando 11 posições em relação ao mês anterior.

Atualmente o Tricolor cearense é a segunda equipe da América do Sul mais bem posicionada, atrás apenas do Palmeiras, oitavo colocado.