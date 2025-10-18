Com placar magro sobre Fortaleza, Cruzeiro volta a vencer no Brasileirão

O Cruzeiro derrotou o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (18), no Mineirão, pela 29ª rodada, e voltou a vencer no Brasileirão depois de quatro jogos. Com a vitória, a Raposa chegou aos 56 pontos, na terceira colocação, enquanto o Leão do Pici permanece com 24, na 18ª posição. O único gol do jogo foi marcado por Christian, ainda no primeiro tempo, e o Fortaleza merecia melhor resultado, já que teve mais finalizações, principalmente no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Logo aos 3 minutos, o Cruzeiro poderia ter aberto o placar: Christian passou para Gabigol, que, com o gol vazio, não conseguiu finalizar com perfeição. O Fortaleza estava bem fechado, mas também chegava à área cruzeirense. Breno Lopes e Pochettino chutaram para defesas fáceis de Léo Aragão.

O gol da vitória celeste saiu aos 20 minutos. Matheus Pereira passou para Arroyo, que, pelo lado esquerdo, entrou na área e rolou para Christian ajeitar e chutar forte, sem chances para Brenno. Depois do gol, o Cruzeiro diminuiu o ritmo, e o jogo ficou ruim. Aos 45 minutos, Lucas Sasha obrigou Léo Aragão a fazer boa defesa.

continua após a publicidade

Surpresa na escalação, Arroyo deu assistência para o gol de Christian contra o Fortaleza (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O segundo tempo começou morno. Aos 9 minutos, num contra-ataque, o argentino Herrera fez boa jogada e quase empatou para o Fortaleza, que passou a jogar mais no campo ofensivo. Moisés e Lucas Sasha levaram perigo ao gol de Léo Aragão. Sasha também tentou de bicicleta, Britez, de cabeça, quase encobriu o goleiro cruzeirense.

O Cruzeiro não conseguia sair do sufoco e não ameaçava o gol de Brenno. Leonardo Jardim mexeu no time, colocou Wanderson, Bolasie e Walace, mas o rendimento da equipe não melhorou. Somente aos 44 minutos, Wanderson obrigou Brenno a fazer boa defesa.

continua após a publicidade

Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Fortaleza no Brasileirão

Na 30ª rodada, Cruzeiro e Fortaleza enfrentam os dois primeiros colocados do Brasileirão. O Fortaleza joga no sábado (25), contra o Flamengo, na Arena Castelão, às 19h30, enquanto o Cruzeiro entra em campo no domingo (26), para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, às 20h30.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 FORTALEZA

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Sábado, 18 de outubro de 2025, às 21h

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Christian (20'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Villalba (Cruzeiro), Lucas Gazal, Mancuso, Rodrigo, Pochettino e Lucero (Fortaleza)

💸 Renda: R$ 1.441.705,00

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 40.410

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão, Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Walace) e Matheus Pereira (Bolasie); Arroyo (Wanderson) e Gabigol.

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Brenno, Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Rodrigo (Pierre), Pochettino (Marinho) e Herrera (Moisés); Lucero (Kayke) e Breno Lopes.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)