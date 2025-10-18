Cruzeiro x Fortaleza: saiba quanto valem os elencos do confronto

São dois times com diferentes aspirações. Duas equipes cujas respectivas fases recentes podem estar definindo os rumos finais no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam neste sábado com o time mineiro cada vez mais distante da luta pelo título. A equipe cearense, por sua vez, já precisa de, pelo menos, três rodadas para sair da zona de rebaixamento. Realidades distintas e que poderiam até não parecer assim no início da temporada, mas o valor de mercado dos elencos mostra que a prática não está tão distante da teoria.

Acontece que o Cruzeiro tem o elenco de quarto maior valor de mercado do campeonato, de acordo com o site especializado Transfermarkt. O time está, atualmente, em terceiro lugar na classificação. Já o Fortaleza, antepenúltimo na tabela, tem o sexto elenco menos valorizado do Brasileirão. Não é tão distante, mas a luta contra o rebaixamento já se desenhava uma lógica possível.

Não existe regra. Tanto que o elenco de menor valor do Campeonato Brasileira está na zona de classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem: é o do Mirassol. Mas a lógica dos números costuma apontar tendências.

Cruzeiro - € 125,65 milhões

Fortaleza - € 47,18 milhões

Destaques

Os 14 jogadores mais valiosos do confronto estão no lado mandante. O mais destacado deles é Kaio Jorge, centroavante avaliado em € 17 milhões - suspenso para o jogo deste sábado. O atacante colombiano Luis Sinisterra vale € 15 milhões e outros dois destaques do time mineiro são o meia Matheus Pereira (€ 12 milhões) e o zagueiro Fabrício Bruno (€ 10 milhões).

Dentre os visitantes, o jogador de maior avaliação é o meia Tomás Pochettino: aos 29 anos, € 4 milhões. Na sequência, o atacante Adam Bareiro tem € 3,5 milhões de valor. Expulso contra o Vasco, também está suspenso. O lateral Mancuso está avaliado em € 3,5 milhões, enquanto o atacante Breno Lopes tem € 2,5 milhões de valor.

