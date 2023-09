O Paysandu vai ter o torcedor como aliado neste domingo para receber o Botafogo-PB pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C do Brasileiro. Com uma carga de 44.358 ingressos disponíveis para o duelo no Estádio Olímpico Mangueirão, em Belém, mais de 30 mil pessoas já garantiram presença na partida. Para o volante Netinho, do time paraibano, todo jogador quer atuar sob pressão.