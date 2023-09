Marcelo deve ser o comandante do Peixe no próximo jogo, contra o Bahia, na segunda-feira (18), e um bom resultado em Salvador seria fundamental para a permanência dele à frente do clube alvinegro. O duelo é um confronto direto para a fuga da zona do rebaixamento, que é aberta pelo Santos, com 21 pontos. O Tricolor de Aço tem quatro pontos a mais e também flerta com o Z4.