Há alguns meses, o Lance! apurou que o Al-Nassr e o Cruz Azul mostraram interesse no atleta, mas sem apresentar nenhuma proposta formal para o clube do Morumbi. Mas em uma zona mista, após o jogo do São Paulo contra o Athletico-PR, Luciano tinha demonstrado desde aquela época que sempre teve o desejo de permanecer no Tricolor. O atacante destacou que considera o Tricolor como 'sua casa' e que 'sempre se identificou'. Segundo ele, só deixa o São Paulo se o clube quiser mesmo vendê-lo. O vínculo do camisa 10 com o time vai até 2024.