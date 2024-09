Com polêmica na arbitragem, Fluminense perde para lanterna Atlético-GO e segue no Z4

Copiar Link

Escrito por Fernanda Gondim e Cláudio Rabha • Publicada em 29/09/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro

Em jogo marcado por polêmica de arbitragem, o Atlético-GO derrotou o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (29), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O único gol da partida, marcado aos 42 minutos do segundo tempo, por Janderson, atacante do Dragão, causou enorme revolta nos jogadores do Flu, especialmente em German Cano, expulso no banco de reservas.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

A polêmica envolvendo o gol do Atlético-GO

O gol foi inicialmente anulado em campo pelo árbitro Ramon Abatti Abel que indicou uma saída da bola pela linha de fundo antes do passe que originou o gol de Janderson.

Após revisar o lance, o VAR acionou o juiz e o gol foi validado. Revoltado com a decisão da arbitragem, o centroavante do Fluminense German Cano, que já havia sido substituído, invadiu o campo com um celular na mão, mostrando mais imagens do lance capital e pressionou o juiz. A confusão resultou em um cartão vermelho para o argentino aos 55 minutos do segundo tempo.

Situação do Fluminense no Brasileirão

Após uma dolorosa eliminação na Libertadores para o Atlético-MG, após perder a partida pelo placar de 2 a 0, na Arena MRV, a missão de permanecer na série A do Brasileirão se tornar cada vez mais complicada. Com 27 pontos em 27 jogos, o Tricolor finaliza a 28ª rodada em 18º lugar.

O próximo confronto da equipe de Mano Menezes será no dia 03 de outubro, às 21h30, contra o Cruzeiro, no Maracanã. A partida marca o reencontro com Fernando Diniz, atualmente no comando da Raposa.

Para o Atlético, apesar de heroica, a vitória não representa muito na tabela. Afundado na lanterna do campeonato, o Dragão tem menos pontos do que jogos: são 21 pontos de 84 disputados.



➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

FICHA TÉCNICA - Atlético-GO 1 x 0 FLUMINENSE

28ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

🥅 Gol: Janderson (42'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Keno e Diogo Barbosa (Fluminense)

🟥 Cartão vermelho: Cano (Fluminense, aos 55/2ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Baralhas e Rhaldney (Jean Carlos); Lacava (Derek), Janderson (Gonzalo Freitas) e Hurtado (Shaylon).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo) e Martinelli (Lima); Arias, Ganso (Marquinhos) e Keno (Serna); Cano (Kauâ Elias).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Bruno Boschila e Victor Hugo Imazu dos Santos

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro