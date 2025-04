Com gol no fim, Mirassol e Fortaleza empatam no Brasileirão

Mirassol e Fortaleza empataram em 1 a 1 neste domingo (6), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Brasileirão 2025. Martínez abriu o placar ainda na etapa inicial e Cristian igualou nos minutos finais do segundo tempo.

Fazendo a sua participação de estreia na Série A, o Mirassol somou seu primeiro ponto e está em 16º lugar. O Fortaleza foi a quatro pontos, desperdiçou a chance de ocupar a liderança e é o 4º colocado. Na quinta-feira (10), as atenções estarão voltadas para o embate contra o Colo-Colo-CHI, pela Copa Libertadores.

Um duelo inédito

Nesta noite, o Campeonato Brasileiro promoveu, pela primeira vez, um jogo entre Mirassol e Fortaleza. Os clubes entraram em campo pressionados por resultados recentes e precisando somar três pontos no torneio.

Os donos da casa começaram com o domínio nas ações ofensivas e na posse de bola, mas não criaram grandes chances. Assim, em rápida transição, o Fortaleza abriu o placar. Moisés recebeu lançamento pela esquerda, dominou e encontrou Martínez, que tirou a marcação e chutou alto para balançar as redes.

Em nova saída veloz, Moisés finalizou e Alex Muralha defendeu. No rebote, Deyverson finalizou e o arqueiro conseguiu se recuperar para evitar o gol. O Mirassol tentou responder em cabeceios de Danielzinho e José Aldo, mas não levou perigo e o ritmo caiu.

Partida entre Mirassol e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/FEC)

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu movimentada. Em tiro livre indireto, Moisés finalizou e acertou a rede pelo lado de fora. Depois, Deyverson cabeceou e errou o alvo. Com as trocas no setor ofensivo do Mirassol, Vojvoda respondeu e o Tricolor voltou ao esquema com três zagueiros, utilizado nos dois jogos anteriores.

Precisando do empate, os paulistas começaram a criar mais chances. Cristian exigiu boa defesa de João Ricardo e Danielzinho, ao finalizar de fora da área, viu a bola desviar e acertar a trave. Na sequência, Jemmes recebeu cruzamento de Maceió e mandou por cima.

Aproveitando os espaços, Lucero finalizou em contra-ataque e foi bloqueado. Os minutos finais seguiram com pressão dos mandantes. O resultado veio com Cristian, que recebeu na área, chutou no canto e empatou. O Mirassol quase virou no último lance, mas parou em defesa de João Ricardo.

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 1 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 06/04/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

🥅 Gols: Cristian aos 47 min do 2ºT (MIR); Martínez aos 15 min do 1º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Clayson, Cristian (MIR); Martínez, Mancuso, Pol Fernández (FOR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Gabriel), José Aldo, Danielzinho, Fabrício Daniel (Cristian) e Clayson (Maceió); Iury Castilho (Matheus Davó).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso (David Luiz), Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Lucas Sasha e Martínez (Pol Fernández); Yago Pikachu, Deyverson (Lucero) e Moisés (Allanzinho).