Fortaleza aborda saídas de profissionais e fala de estrutura da SAF

O Fortaleza realizou, nesta sexta-feira (4), uma entrevista coletiva com Bruno Acioli e Bruno Cals, membros do conselho de administração da SAF do Tricolor. Durante o momento, os profissionais falaram sobre as saídas de Alex Santiago (diretor de futebol) e Bruno Costa (executivo de futebol), detalhando também a estrutura da SAF e os planos para elevar receitas.

Em vídeo divulgado na quinta-feira (3), Alex Santiago disse que sua saída foi uma decisão própria e que ele não aceitaria questionamentos à sua honestidade. O profissional relatou uma denúncia em relação à premiação do elenco do Fortaleza Futsal de 2024, pela conquista do Campeonato Brasileiro. Conforme Alex, aconteceu um erro no repasse da gratificação aos jogadores.

Ao abordar os desligamentos, Bruno Cals destacou que identificaram o ocorrido e investigaram, analisando documentações, o que levou tempo. Conforme ele, a ação foi vista como inaceitável, independentemente de um dolo financeiro.

— A gente discutiu e um dos pontos mais importantes, que a gente levou em consideração, é que ninguém pode passar por cima da instituição Fortaleza. Agravou a situação que a gente descobriu através de terceiros, o que não é legal. Isso piora ainda mais a situação. Ninguém pode ficar acima da instituição. Ninguém é imune a nada. A gente precisa seguir as coisas conforme são as diretrizes naturais do negócio - afirmou.

— Esse aqui é um trabalho em equipe. Não é invididual. Às vezes as pessoas personalizam um trabalho X ou Y. Mal sabem que aqui no clube tem 200 e poucas, 300 pessoas trabalhando. É o conjunto dessa obra que faz a engrenagem andar. Cada um com as suas contribuições. A gente agradece ao trabalho do Alex Santiago e do Bruno Costa, deram contribuições super valiosas. Mas se encerrou um ciclo aqui - completou Bruno Cals.

Discorrendo a respeito da estrutura da SAF, os membros disseram que existe a possibilidade da chegada de investimentos externos. Ainda não há propostas financeiras, mas existem interessados. Os próximos passos envolverão o envio de um "termo de intenção".

— Não é um processo rápido. Envolve muito dinheiro e é uma coisa que ainda não aconteceu no Brasil. Dois desses investidores são especializados em compras minoritárias de clubes na Europa. É mais difícil, é mais demorado. Mas é o que a gente entendeu, no momento, que era o ideal para o clube. Isso não impede que, em um segundo momento, a gente mude esse foco - contou Bruno Acioli.

Em relação às receitas, Bruno Cals falou das alternativas do Fortaleza para alcançar um aumento, como patrocínios, placas de propaganda e direitos de televisão. Ao contextualizar o tema, Bruno frisou que os custos no futebol também estão cada vez maiores, o que inclui a contratação de jogadores e os salários.

Agenda do Fortaleza

Vivendo um momento instável, com recente derrota por 3 a 0 para o Racing-ARG, pela Libertadores, o Fortaleza volta a campo no próximo domingo (6), às 18h30 (de Brasília). O clube visitará o Mirassol e tentará a sua segunda vitória no Brasileirão.