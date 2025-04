Desde a sua participação na Copa Sul-Americana de 2020, o Fortaleza vem crescendo no cenário de competições internacionais. A jornada continuou com a classificação para a Copa Libertadores de 2022 e o vice na Sul-Americana de 2023, quando perdeu para a LDU-EQU na final.

Nesta semana, o Tricolor iniciou a sua caminhada na Copa Libertadores de 2025. Em uma atuação pouco inspirada, a equipe perdeu por 3 a 0 para o Racing-ARG, na Arena Castelão. O placar, porém, poderia ter sido pior se não fosse pela atuação do goleiro João Ricardo. Os argentinos finalizaram 24 vezes e o arqueiro realizou oito defesas.

O número de 24 finalizações sofridas é o segundo pior já registrado pelo Fortaleza em um jogo oficial de torneios sul-americanos, sendo o mais alto em casa. A pior marca aconteceu na derrota por 2 a 0 para o River Plate-ARG, fora de casa, pela Libertadores de 2022. Os rivais finalizaram em 29 oportunidades e viram uma boa atuação do goleiro Max Walef (dez defesas).

Partida entre River Plate e Fortaleza, pela Libertadores de 2022 (Foto: Divulgação/River Plate)

O terceiro lugar do tema negativo fica com a derrota por 1 a 0 para o Independiente-ARG, pela Sul-Americana de 2020: 22 conclusões dos donos da casa (uma defesa do arqueiro Felipe Alves). Os dados foram obtidos com o aplicativo Sofascore.

Histórico internacional do Fortaleza

Desde a estreia, em 2020, são 38 partidas do Fortaleza por competições estrangeiras oficiais. O histórico é de 19 vitórias, oito empates e 11 derrotas, com 65 gols marcados e 46 sofridos. A média de finalizações sofridas por jogo está em 12,7. Em adendo ao vice na Sul-Americana de 2023, a equipe chegou às quartas em 2024 e, pela Libertadores, atingiu as oitavas no ano de 2022.

Agenda do Fortaleza

Voltando as suas atenções para o Brasileirão, o Fortaleza visitará o Mirassol no próximo domingo (6). Os paulitas vêm de revés por 2 a 1 para o Cruzeiro. Depois, tentando uma recuperação na Libertadores, o Leão enfrenta o Colo-Colo-CHI no dia 10 (quinta-feira), fora de casa.