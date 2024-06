Santos entra na disputa com Palmeiras e faz proposta por Gabigol, do Flamengo

Gabigol possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 29/06/2024 - 21:52 • Santos (SP) • Atualizada em 30/06/2024 - 00:41

O Santos entrou na disputa para contratar Gabigol, do Flamengo, que também interessa ao Palmeiras. Após o atacante recusar uma proposta de renovação do Rubro-Negro, o Peixe procurou o estafe do jogador para propor um projeto para o atleta formado nas categorias de base do clube retornar à Vila Belmiro.

A equipe paulista terá que oferecer um salário muito elevado em relação aos seus padrões atuais. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano e chegaria ao Santos em janeiro de 2025, após o fim do vínculo com os cariocas.

Apesar do interesse em repatriar o jogador, a negociação é vista como difícil por pessoas do Peixe, em razão das elevadas cifras envolvidas. A ideia da diretoria é realizar um movimento semelhante à contratação de Marta, que chegou em 2009 ao projeto alvinegro para atuar com a camisa 10 de Pelé, segundo apuração do Lance!. Ele seria o símbolo de reconstrução do Santos.

Gabigol estreou com a camisa do Santos em 2013. Após quatro temporadas, foi negociado para a Inter de Milão, da Itália. Ele não se adaptou ao futebol europeu e retornou ao Peixe por empréstimo, antes de se transferir ao Flamengo.

PROBLEMAS ENTRE GABIGOL E FLAMENGO

Neste sábado (29), Flamengo afastou o atacante Gabigol, que já não será relacionado para o duelo contra o Cruzeiro. O Principal motivo é a situação contratual do jogador. Com contrato válido com a equipe carioca até o fim desta temporada, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de segunda-feira, 1º de julho.