O Brasil empatou sem gols com a Islândia, em partida válida pelos amistosos da Seleção Sub-20 nesta Data Fifa. O jogo foi realizado nesta quinta-feira (5), no Estádio 30 June Air Defence, no Cairo, Egito.

A Seleção Brasileira dominou as ações da partida, liderando estatísticas como posse de bola e número de finalizações. Foram 13 chutes ao todo, mas nenhum deles acertou o alvo. A Islândia pouco reagiu diante dos jovens brasileiros e praticamente não ofereceu perigo em nenhum momento do jogo.

Esta Data Fifa é considerada por Ramon Menezes como um período de testes voltados à preparação para a Copa do Mundo Sub-20. Entre os convocados, o Flamengo é o clube com mais representantes: Lucas Furtado, João Victor, Iago, Rayan Lucas e Matheus Gonçalves.

A delegação brasileira viajou ao Egito com a expectativa de enfrentar os anfitriões. Oconfronto acabou adiado após a federação egípcia informar à CBF, de última hora, que participaria de um torneio organizado durante a Data Fifa.

Para não comprometer a programação, a Seleção agendou o amistoso contra a Islândia. O Brasil ainda enfrentará a Arábia Saudita no sábado (7) e a Coreia do Sul na terça-feira (10), ambos no mesmo estádio.

Ramon Menezes é o técnico da Seleção Sub-20 (Foto: Juan Barreto/AFP)

Veja os convocados da Seleção Brasileira Sub-20

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Flamengo

Aranhã - Palmeiras

Laterais

JP Chermont - Santos

Leandrinho - Al Shabab

Léo Derik - Athletico-PR

Pedro Lima - Wolverhampton

Zagueiros

Iago - Flamengo

Benedetti - Palmeiras

Arthur Dias - Athletico-PR

João Souza - Flamengo

Meio-campistas

Breno Bidon - Corinthians

João Cruz - Athletico-PR

Gabriel Moscardo - Reims

Rayan Lucas - Flamengo

Gabriel Carvalho - Internacional

Matheus Alves - São Paulo

Atacantes

Rayan - Vasco

Matheus Gonçalves - Flamengo

Deivid Washington - Santos

Luighi - Palmeiras

Gustavo Nunes - Brentford

Gustavo Prado - Internacional