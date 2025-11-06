Web reage a mosaicos em Ceará x Fortaleza: 'Disputa muito louca'

As torcidas de Ceará e Fortaleza protagonizaram uma linda festa durante a entrada das equipes no gramado da Arena Castelão, para o clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com direito a um mosaico para cada lado, os internautas elogiaram a recepção dos rivais cearenses.

No lado do Ceará, os torcedores fizeram um mosaico provocativo com a frase "Eu sei que vocês tremem". Em resposta, a torcida do Fortaleza ergueu uma arte com manchetes de jornal dizendo que o Leão é o maior clube do estado. Diante da belíssima festa protagonizada pelos rivais, os internautas reagiram nas redes sociais. Confira abaixo.

Brigando na parte de baixo da tabela de classificação, o Fortaleza abriu o placar no clássico com o atacante Barreiro e vai respirando na luta contra o rebaixamento. Com o resultado parcial, o Leão vai chegando aos 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeira equipe dentro da zona. Já o Ceará, segue na 14ª posição, com 38 pontos somados.

