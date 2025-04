O atacante Neymar foi substituído ainda no primeiro tempo do duelo entre o Santos e o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Logo depois do segundo gol do Peixe, o jogador se agachou no gramado comemorando. Mas em seguida, o que parecia euforia pelo gol mostrou-se em lágrimas no rosto do craque santista. Minutos depois, sentou no gramado, retirou chuteiras e caneleiras e mostrou irritação, ao perceber que estava sentindo dores, aparentemente na coxa esquerda.

O Peixe já vencia por 2 a 0, placar que acabou sendo o final da partida, no momento da substituição. O Menino da Vila entrou em campo como titular na segunda partida desde a recuperação do edema na coxa esquerda.

Pouco depois do gol de Barreal, o "camisa 100" — ele comemorava o seu centésimo jogo pelo clube santista — deixou o gramado chorando. Antes, foi atendido pelo Departamento Médico do Alvinegro. No entanto, deixou o gramado com o auxílio do carrinho e foi substituído por Rollheiser. Ele foi ovacionado pela torcida do Santos ao deixar o gramado.

Já havia sentido

Neymar sentiu a lesão na coxa esquerda no duelo contra o Red Bull Bragantino, no dia 2 de março, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Esta foi a última vitória do time na temporada até aqui.

Os resultados ruins refletiram na demissão do técnico Pedro Caixinha na última segunda-feira (14) e por isso César Sampaio está comandando o Peixe diante do Galo de forma interina.

Na saída do português, o atacante agradeceu o profissional e desejou boa sorte na contunuidade da carreira. Na última terça-feira (15), o CEO do Santos, Pedro Martins, disse que o capitão santista tem sido fundamental na reconstrução do clube. No entanto, ele ressaltou que não se pode viver de saudosismo e que o elenco ainda está em formação depois do rebaixamento inédito do Santos.