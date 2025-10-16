Escalação do São Paulo: time tem mudanças importantes contra o Grêmio

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira (16) às 19h (de Brasília). O jogo acontece em Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

O time terá algumas mudanças. Nesta quarta-feira (15), o Tricolor informou que a equipe vai a campo com novos desfalques: Enzo Díaz, Cédric e Pablo Maia. Os dois primeiros lesionados, enquanto Pablo Maia cumprirá suspensão. Bobadilla também está fora, mas porque estava convocado nesta Data Fifa e não retornou a tempo. Estes novos desfalques exigiram as alterações na escalação de Crespo.

Além dos nomes citados anteriormente, o São Paulo não contará com Dinenno, Leandro, Oscar, Luan, Rafael Tolói, Ryan Francisco, Calleri e André Silva, todos no departamento médico.

Arboleda, Alan Franco e Sabino chegam como o trio de zaga. Mailton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell completam o esquema, com Maílton e Wendell como novidades. Tapia e Luciano serão a dupla de ataque.

O jogo vale pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time gaúcho é o 13° colocado do Brasileirão, com 33 pontos, enquanto o paulista está mais à frente, na oitava posição na tabela de classificação, com 38.

O São Paulo busca embalar novamente em busca de uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. Esta é a principal meta do time na temporada.

Crespo precisou fazer mudanças no time (Foto: Alan Morici/AGIF)

Escalação do São Paulo

O São Paulo está escalado com Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Mailton, Alisson, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Gonzalo Tapia e Luciano.

Escalação do Grêmio

O Grêmio entra escalado com Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.