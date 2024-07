Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro

O último domingo estará para sempre marcado na história de um clube do Rio Grande do Sul. Três anos após a fundação, o Monsoon se tornou um dos finalistas da Divisão de Acesso. A fundação do clube ocorreu em 2021, através de uma fusão entre Lucas Pires, atual presidente, e o grupo Monsoon VP, sediada em Dubai.

➡️Flamengo planeja criação de casa de apostas e projeta lucro milionário

➡️Técnico de Rebeca Andrade dá declaração polêmica: ‘só tem chance se a Biles errar’

O acesso relâmpago sempre foi um sonho e se tornou realidade neste domingo. Em 2022, a equipe estreou pela Terceira Divisão do futebol gaúcho e já no primeiro ano garantiu vaga na Divisão de Acesso. Na sequência, a ideia era subir mais um degrau e chegar à elite, o que não ocorreu em 2023. Jogando mais um ano na segunda divisão, o acesso ocorreu nesta temporada.

Jogadores do Monsoon FC comemoram acesso no vestiário (Foto: Divulgação)

O clube aposta na mescla entre jogadores experientes e jovens. Neste ano, Max, goleiro campeão gaúcho com o Novo Hamburgo, foi peça fundamental. Na decisão de pênaltis deste domingo, defendeu batidas e ajudou a garantir a vaga.

O time ainda pode ser campeão da Divisão de Acesso. Após garantir a vaga na elite do futebol gaúcho, onde enfrentará a dupla Gre-Nal, disputará a taça da competição contra o Pelotas. O clube do sul do estado conquistou o retorno para a primeira divisão.