Clube paulista abre portas, e Grêmio conversa sobre ‘mudança’ para São Paulo

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 14/05/2024 - 17:52 • São Paulo (SP)

O Grêmio planeja qual será o local para retomar os treinamentos, após a destruição causada no CT devido às intensas chuvas no Rio Grande do Sul, e conversa pela utilização da infraestrutura do RB Bragantino.

As conversas estão em andamento e são consideradas complexas. Não há confirmação de datas, por exemplo, exatamente pela dificuldade logística que envolve a mudança dos gaúchos para o interior paulista. Atualmente, jogadores e outros trabalhadores do clube estão realizando ajuda humanitária à população do RS, além de prestar suporte às suas próprias famílias.

A questão logística também envolve mais obstáculos. Até porque uma mudança poderia envolver as famílias dos atletas e funcionários.

A cessão do espaço do Bragantino ao Grêmio vem através de uma relação colaborativa e não envolve aluguel ou qualquer negociação em dinheiro. O próprio clube paulista, nas últimas semanas, foi um dos que se disponibilizou a ceder as estruturas para contribuir com as equipes gaúchas. Além do Massa Bruta, Palmeiras, São Paulo e Corinthians foram outros que se colocaram à disposição dos times gaúchos.

A ideia seria para o Grêmio treinar no novo e moderno CT do Bragantino, além de utilizar o Estádio Nabi Abi Chedid como casa provisória.

A informação sobre a conversa entre as partes foi publicada inicialmente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Lance!.

O centro de treinamento está em terreno de em torno de 157 mil m², tem seis prédios, 86 quartos, três refeitórios, piscina e banheiras de hidromassagem, mini estádio e auditório. Clique aqui e veja fotos do espaço.

Os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude, além de todos os outros clubes gaúchos, estão adiados em competições da CBF até 27 de maio.

CHUVAS NO RS

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, são 148 mortes confirmadas, 124 pessoas desaparecidas e quase 540 mil desalojados, em decorrência das enchentes no estado.