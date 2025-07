Fluminense assina contrato com joia da Seleção de base

De olho no futuro, o Fluminense garantiu a permanência de uma de suas maiores promessas da base. O clube acertou nesta segunda-feira (21) a assinatura do primeiro contrato profissional do zagueiro Fábio José, de apenas 16 anos. Considerado um dos destaques da geração 2009, o jovem firmou um novo vínculo com o Tricolor válido até maio de 2028.

'Um sonho': a fala do Moleque de Xerém

A assinatura do contrato, realizada no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, foi muito comemorada pelo jovem jogador, que está no clube desde os 12 anos.

— Estou muito feliz em realizar meu primeiro contrato como profissional. Desde que cheguei ao Fluminense, venho trabalhando com dedicação e sonhando com esse momento. Nada disso seria possível sem o apoio da minha família. Espero conquistar títulos, evoluir e alcançar novas metas — disse o zagueiro.

Quem é Fábio José, destaque da base do Fluminense?

Natural de Japeri (RJ), Fábio José rapidamente se destacou em Xerém. O zagueiro de 16 anos já tem passagens pela equipe Sub-17 e fez parte de uma das gerações mais vitoriosas da base do clube. Em 2024, foi campeão do Carioca, da Alcans Cup e da Morozov Cup (na Rússia) pela categoria Sub-15, além do Torneio Intercâmbio Brasil-Chile Sub-16. O bom desempenho também o levou a ser convocado para a Seleção Brasileira de base.

