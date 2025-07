Maestro Júnior aponta o que falta no Flamengo após chegada de Saúl: ‘Ainda não emplacou’

O Flamengo confirmou a contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez como reforço para a sequência da temporada. Segundo o clube, o jogador desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira (22), em voo proveniente de Madrid, com previsão de chegada às 17h45 no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Apesar da chegada, Maestro Júnior, durante o programa "Seleção Sportv", não deixou de apontar que o time ainda precisa de um atacante de referência.

- Precisa, na verdade, arrumar a questão do centroavante. Porque o Juninho ainda não emplacou. A gente vê que tem hora que parece que a coisa vai acontecer. E, naturalmente, ele já fez várias experiências com o próprio Plata. E tá esperando que o Pedro possa contar com suas condições físicas melhores pra poder voltar a ser titular. Eu acho que, nas outras posições de meio ali, você tem várias alternativas. Até o Jorginho jogando de primeiro. O próprio Saúl pode jogar de primeiro volante. O Pedro é o finalizador nato. O Filipe em nenhum momento falou que abriria mão dele.

Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque do voo de Sául, será realizado em área alternativa, sem atendimento à imprensa no local. A programação do jogador inclui exames médicos na manhã de quarta-feira (23), etapa necessária antes da oficialização do vínculo. Logo depois, Saúl se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT George Helal, onde dará continuidade aos trâmites para integrar o elenco rubro-negro.

Pedro no Flamengo

Pedro decidiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Fluminense neste domingo (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. O camisa 9, que está de volta aos jogos da equipe de Filipe Luís, entrou no clássico já no segundo tempo. O jogador, porém, ainda não pode ser considerado como convicção nos planos do Rubro-Negro. A grave lesão recente e o atrito com a comissão técnica e a diretoria deixam o futuro de Pedro incerto.

Como joga Saúl, do Flamengo

Saúl, do Flamengo, se tornou um dos pilares da equipe de Diego Simeone, justamente por conta de sua qualidade de jogo. No futebol espanhol, ficou conhecido por sua versatilidade (faz quase todas as funções no meio), podendo atuar, inclusive, no ataque.

No atual estilo de jogo do Flamengo, o canhoto Saúl poderia ser utilizado pelo técnico Filipe Luís como uma espécie de segundo volante. Ou seja, atuaria ao lado de Jorginho, podendo ficar mais solto para ir ao ataque. Uma hipotética formação de meio-campo contaria com a dupla ao lado de Arrascaeta. Assim, o ataque contaria com um trio, podendo ser formado, por exemplo, por Plata, Luiz Araújo e Pedro.

O seu auge com a camisa do Atlético de Madrid foi jogando pela meia direita, com Koke e Gabi centralizados.

Saúl pode preencher uma lacuna deixada por Gerson, negociado com o Zenit, da Rússia. Afinal, por diversas vezes o Coringa desempenhou essa função na ausência de um jogador de ofício. Assim, o espanhol também pode "quebrar o galho" no time de Filipe Luís, seja pela esquerda ou direita.