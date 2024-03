Ciel celebra jogo ‘perfeito’, exalta classificação e se emociona com mensagem da filha antes de partida do Ferroviário

Ciel deu duas assistências e marcou um gol na última partida (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Ciel voltou a ser decisivo. Com uma grande atuação, o atacante deu duas assistências e marcou um belo gol na vitória do Ferroviário por 3 a 1 sobre o Iguatu no segundo confronto das quartas de final do Campeonato Cearense.

Artilheiro do Ferrão no último ano, com 23 gols, o atacante revelou uma mensagem emocionante de sua filha Sarah antes do confronto decisivo deste final de semana.

- Recebi uma mensagem da minha filha mais nova que acabou me dando muita força. Ela pediu para que Deus me abençoasse com gol e uma boa atuação. Pediu também pela saúde de todos os jogadores e também para que não houvesse nenhum tipo de confusão dentro da partida. Isso me deu ainda mais motivação - disse.

Além de ter participado de todos os gols de sua equipe, o atacante se movimentou ativamente, finalizou com perigo e protagonizou boas tramas de ataque com os seus companheiros. Ao final do confronto, Ciel revelou a sensação de alegria e alívio.

- Fico muito feliz por ajudar o time com assistências e esse gol. Trabalho muito e também me cobro bastante. Por isso esse jogo foi carregado de emoção não só para mim, mas também para a minha família. Foi um jogo praticamente perfeito. Agora vamos pensar na frente e focar no próximo jogo - encerrou.