Fortaleza vence o Fluminense-PI e se classifica para segunda fase da Copa do Brasil

Fortaleza está na segunda fase da Copa do Brasil (Foto: Aldo Carvalho/ Agif/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 17:19 • Teresina (PI)

O Fortaleza venceu o Fluminense-PI por 3 a 0, no estádio Lindolfinho, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. Os gols do Leão do Pici foram marcados por Kuscevic, Lucero e Kervin Andrade.

Fortaleza e Fluminense-PI se enfrentaram para a disputa do segundo tempo da partida que foi adiada por conta do campo não oferecer condições. Uma forte chuva prejudicou o gramado. A etapa inicial terminou em 0 a 0.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já no segundo tempo, o Fortaleza abriu o placar logo no início do segundo tempo com Kuscevic. Lucero e Kervin Andrade ampliaram para o Leão do Pici.

O Fluminense-PI ainda teve a chance de descontar de pênalti. No entanto, Henrique Paraíba desperdiçou a oportunidade.

Com o resultado, o Fortaleza vai enfrentar o Retrô. A partida será na quinta-feira (14), às 21h30, em local a ser definido.