Outros dois episódios que viraram assunto nas últimas semanas foram envolvendo o atacante argentino Pavón, do Atlético-MG, e o meia Raphael Veiga, do Palmeiras. O jogador do Galo, assim como Luciano, recebeu cartão amarelo pois chutou a bandeira do São Paulo após marcar na vitória atleticana por 2 a 0, no Morumbi, pelo Brasileirão. Já o camisa 23 de Verdão chutou uma bandeirinha do Atlético-MG no triunfo palmeirense por 1 a 0, no Mineirão, pela ida das oitavas de final da Libertadores, e não foi advertido.