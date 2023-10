PERTO DO OBJETIVO

O Sport, por outro lado, está cada vez mais próximo de voltar à elite brasileira. Passando pela dificuldade imposta pela Série B, o Rubro-Negro de Recife também oscilou e teve crises, mas empatou três e venceu dois de seus últimos cinco jogos, resultados que deixaram a equipe mais perto do acesso. São quatro pontos de diferença para o Guarani, primeiro time fora do G4. Vágner Love tem sido o principal jogador da equipe, com 11 gols marcados (vice-artilheiro geral, atrás apenas de Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, com 13).