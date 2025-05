Ceará reencontra velho conhecido em partida do Brasileirão

Ceará e Atlético-MG duelam neste domingo (1º), na Arena Castelão, em compromisso válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida terá início às 18h30 (de Brasília). No time adversário, o Vovô reencontrará um velho conhecido.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Trata-se do goleiro Éverson, que atuou com a camisa alvinegra entre as temporadas 2015 e 2018. O jogador realizou 194 partidas pelo Vovô e conquistou por duas vezes o Campeonato Cearense. Em 2018, o atleta chegou a marcar um gol de falta contra o Corinthians, em vitória por 2 a 1 pelo Brasileirão.

Éverson foi anunciado como o novo reforço do Santos em janeiro de 2019 - os paulistas pagaram cerca de R$ 4 milhões ao Ceará pela transferência. Em setembro de 2020, acertou com o Atlético-MG, clube que segue defendendo atualmente.

continua após a publicidade

Éverson atuou pelo Ceará entre 2015 e 2018 (Foto: Israel Simonton/Ceará SC)

Vestindo a camisa do Galo, Éverson encarou o Ceará em três oportunidades, com uma vitória, um empate e uma derrota. Este será o primeiro encontro do arqueiro com a equipe desde 2022, ano no qual o Vovô foi rebaixado para a Série B.

➡️ Ceará tem segunda melhor defesa entre mandantes no Brasileirão

Momentos de Ceará e Atlético-MG

Com 15 pontos na tabela, o Vovô está em sexto lugar, na zona de classificação para a Copa Libertadores. Aproveitando a boa fase em casa, o clube busca um triunfo para se manter no G6. Em seu último jogo no campeonato, a equipe derrotou o Sport, em casa, por 2 a 0.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Atlético-MG tem 14 pontos e está na décima colocação da Série A, buscando ganhar posições. Na rodada anterior, o time mineiro recebeu o Corinthians e empatou em 0 a 0.