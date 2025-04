O Corinthians inicia sua trajetória na Copa do Brasil nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), contra o Grêmio Novorizontino. A partida marcará o reencontro do Timão com quatro ex-jogadores que vestiram a camisa alvinegra.

A lista conta com nomes experientes, como o atacante Lucca, hoje com 35 anos, e também Igor Formiga, que foi formado na base do Corinthians após chegar do Novo Iguaçu. Entre os nomes, o atleta com mais jogos pelo Grêmio Novorizontino em 2025 é o volante Jean Irmer, com 12 partidas.

Veja abaixo os jogadores ex-Corinthians no Novorizontino

Lucca – Atacante (2015-2017)

Revelado pelo Palmas-TO, Lucca ganhou destaque ao ser artilheiro do Campeonato Tocantinense aos 19 anos, o que o levou ao Criciúma. Hoje, aos 35 anos, o atacante acumula passagens por Chapecoense, Cruzeiro, Ponte Preta, Internacional, Al-Rayyan (Catar), Bahia, Al-Khor (Catar), Fluminense e Lamphun Warrior (Tailândia).

Lucca chegou ao Grêmio Novorizontino em janeiro de 2024. Em 2025, o atacante disputou apenas três jogos pela equipe do interior de São Paulo, sendo todas saindo de banco de reservas sem marcar gols ou dar assistências. Ele se recuperava de uma lesão no menisco esquerdo sofrida em outubro do ano passado.

Números Lucca pelo Corinthians:

65 jogos (30 titular)

12 gols

3 assistências



Números Lucca pelo Novorizontino:

34 jogos (7 titular)

5 gols

1 assistência

Lateral Igor Formiga jogou na base do Corinthians, mas não atuou pelo profissional (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

Igor Formiga – Lateral-direito (2018-2021)

Natural do Rio de Janeiro, Igor Marques Paciência Cardoso iniciou sua formação no Nova Iguaçu e posteriormente no Corinthians, onde chegou ao time profissional, mas nunca estreou. Foi emprestado ao Coimbra-MG em 2020 e à Ponte Preta em 2022. Em 2023, atuou pelo Cruzeiro, onde disputou 11 partidas, antes de se transferir para o Portimonense, de Portugal, onde fez 32 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

O lateral chegou ao Tigre no ano passado e soma 28 partidas no total. Neste ano, são nove partidas, sendo cinco como titular, e uma assistência.

Números Igor Formiga pelo Novorizontino:

28 jogos (12 titular)

2 assistências

Volante Jean Irmer disputou apenas dois jogos pelo Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

Jean Irmer – Volante (2016-2020)

Jean Irmer iniciou a carreira de base no Estudiantes, da Argentina, e se profissionalizou pelo Paraná Clube. No Brasil, defendeu clubes como Corinthians, Vasco, Botafogo e Vitória. No exterior, atuou por duas temporadas em Portugal, defendendo o Marítimo e o Gil Vicente, antes de voltar ao país para jogar pelo Juventude, onde conquistou o acesso à Série A em 2023. Em 2024, defendeu o Ceará, onde também foi campeão cearense e garantiu novo acesso ao Brasileirão.

Pelo Timão, foram apenas dois jogos e, em seguida, uma sequência de empréstimos no contrato de 2016 até 2020 com o clube paulista.

O volante chegou ao clube do interior neste ano e soma 12 jogos, dois gols e uma assistência.

2 jogos (0 titular)

10 minutos jogados

Números Jean Irmer pelo Novorizontino:

12 jogos (12 titular)

2 gols

1 assistência

Atacante Leo Natel marcou quatro gols pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Léo Natel – Atacante (2020-2022)

Revelado nas categorias de base do São Paulo e do Benfica (Portugal), o gaúcho de 28 anos também passou por Corinthians, Fortaleza e Melbourne City (Austrália). Mais recentemente, atuou no futebol cipriota, defendendo o Apoel e o Pafos, antes de acertar com o Grêmio Novorizontino para temporada 2025.

Números Léo Natel pelo Corinthians:

55 jogos (19 titular)

4 gols

2 assistências

Números Léo Natel pelo Novorizontino:

6 jogos (3 titular)

292 minutos jogados