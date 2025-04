Flamengo terá mudanças para enfrentar o Botafogo-PB

O Flamengo terá novidades no time para a partida contra o Botafogo-PB, no Castelão, em São Luís (MA), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Filipe Luís indicou que poupará jogadores no duelo.

— Eu não planejei o jogo ainda porque ainda não assisti ao Botafogo-PB, não sei muito bem como eles jogam. O Matheus (Cunha) eu vou colocar para jogar, o Rossi precisa de descanso. Há outros (jogadores) que merecem jogar e outros que têm que descansar, sequência muito grande de jogos — disse Filipe Luís após a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, pelo Brasileirão, no último domingo (27).

Além do goleiro Matheus Cunha, confirmado entre os titulares pelo treinador rubro-negro, Matheus Gonçalves pode ganhar oportunidade na equipe que começa a partida contra o Botafogo-PB. O técnico do Flamengo elogiou o jovem após a vitória contra o Timão. Ademais, outros nomes são cotados para ganhar espaço, como Allan, Juninho e Varela.

— Eu acho que a melhor versão do Matheus é aberto na ponta direita. É um jogador de drible, desequilíbrio, criativo e consegue se resolver bem em espaços curtos e pressionado. A melhor versão dele, para mim, seria ali. Que ele pode jogar em outras, não tenha dúvidas. Na final do Mundial (Sub-20), botei ele por dentro, jogou com o Tite na ponta esquerda, jogou comigo na meia esquerda no lugar do Arrascaeta na pré-temporada — explicou Filipe Luís.

— Ele pode desempenhar, como o Luiz Araújo. Podem fazer, mas a melhor versão dele para mim seria aberto na ponta direita. Senti que ele merecia esses minutos, vem treinando muito bem e quer jogar, sempre se exigindo mais. Gosto de jogador que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos. Foi premiado antes de outros companheiros — completou o treinador do Flamengo.

