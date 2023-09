A rodada 29 da Série B do Brasileirão teve três partidas completadas neste sábado (23) . Os duelos envolveram a parte de cima e de baixo da divisão de acesso do futebol brasileiro. Em um dos jogos, a emoção foi até o minutos finais com o empate do Ceará com a Chapecoense, enquanto o CRB bateu o até então invicto Guarani. No confronto entre Tombense e Botafogo-SP, porém, os gols não saíram.