A Diretoria de competições da CBF divulgou na noite desta sexta-feira (4) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. O documento tem informações sobre data, hora e local das partidas. Times que já fizeram parte da elite estão na briga para tentar brigar por uma das quatro vagas na Segunda Divisão do futebol brasileiro do ano que vem, como Figueirense, Ponte Preta, Náutico e Guarani, que foi campeão brasileiro em 1978.

A primeira rodada da Série C 2025 começa no dia 12 de abril com os confrontos entre Ituano x Brusque, Figueirense x Ponte Preta, CSA x Anápolis e Botafogo-PB x Confiança. No dia 13, dos duelos serão entre Retrô x Tombense, Itabaiana x Náutico, Guarani x Maringá, São Bernardo x ABC e Caxias x Floresta. Todas estas partidas serão às 16h. Às 20h, o jogo entre Londrina e Ypiranga encerra a primeira rodada.

Modelo de disputa da Série C 2025

A Série C do Campeonato Brasileiro terá 27 datas em 2025 e contará com o modelo atual, com um turno de pontos corridos, em 19 rodadas. Classificam-se para a segunda fase os oito primeiros colocados.

Na segunda fase da Série C, os oitos primeiros se dividem em dois grupos de quatro times cada. Eles se enfrentam enm turno e returno dentro de suas chaves. Os dois primeiros de cada grupo sobem para a Série B de 2026, mas só os campeões de cada chave decidem o título em jogos de ida e volta.

Confira a tabela detalhada das primeiras rodadas da Série C

1ª rodada

Sábado, 12 de abril

16h - Ituano x Brusque - Dr. Novelli Jr (Itu)

16h - Figueirense x Ponte Preta - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

16h - CSA x Anápolis - Rei Pelé (Maceió)

16h - Botafogo-PB x Confiança - José Américo A. Filho (João Pessoa)

Domingo, 13 de abril

16h - Retrô x Tombense - Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata)

16h - Itabaiana x Náutico - Etelvino Mendonça (Itabaiana)

16h - Guarani x Maringá - Brinco de Ouro (Campinas)

16h - São Bernardo FC x ABC - 1º de Maio (São Bernardo)

16h - Caxias x Floresta - Centenário (Caxias do Sul)

Segunda, 14 de abril

20h - Londrina x Ypiranga - Estádio do Café (Londrina)

2ª rodada

Sábado, 19 de abril

16h - Náutico x Botafogo-PB - Aflitos (Recife)

16h - Ponte Preta x Retrô - Moisés Lucarelli (Campinas)

16h - Anápolis x Ituano - Jonas Duarte (Anápolis)

16h - Ypiranga x Itabaiana - Colosso da Lagoa (Erechim)

Domingo, 13 de abril

16h - Confiança x Caxias - Arena Batistão (Aracaju)

16h - Tombense x Figueirense - Almeidão (Tombos)

16h - Maringá x São Bernardo FC - Willie Davids (Maringá)

16h - Brusque x Guarani - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

16h - Floresta x Londrina - Presidente Vargas (Fortaleza)

16h - ABC x CSA - Frasqueirão (Natal)

3ª rodada

Sábado, 26 de abril

16h - Confiança x Ponte Preta - Arena Batistão (Aracaju)

16h - Retrô x Figueirense - Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata)

16h - Londrina x Maringá - Estádio do Café (Londrina)

Domingo, 27 de abril

16h - Itabaiana x São Bernardo - Etelvino Mendonça (Itabaiana)

16h - Ituano x Tombense - Dr. Novelli Jr (Itu)

16h - Anápolis x Floresta - Jonas Duarte (Anápolis)

16h - Caxias x Guarani - Centenário (Caxias do Sul)

16h - Brusque x Ypiranga - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

16h - CSA x Náutico - Rei Pelé (Maceió)

16h - Botafogo-PB x ABC - José Américo A. Filho (João Pessoa)

4ª rodada

Sábado, 3 de maio

16h - Náutico x Brusque - Aflitos (Recife)

16h - Guarani x Botafogo-PB - Brinco de Ouro (Campinas)

16h - Ypiranga x CSA - Colosso da Lagoa (Erechim)

16h - ABC x Ituano - Frasqueirão (Natal)

Domingo, 4 de maio

16h - Ponte Preta x Anápolis - Moises Lucarelli (Campinas)

16h - Tombense x Itabaiana - Almeidão (Tombos)

16h - São Bernardo FC x Londrina - 1º de Maio (São Bernardo)

16h - Maringá x Confiança - Willie Davids (Maringá)

16h - Figueirense x Caxias - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

16h - Floresta x Retrô - Presidente Vargas (Fortaleza)

5ª rodada

Sábado, 10 de maio

16h - Náutico x Confiança - Aflitos (Recife)

16h - Guarani x São Bernardo FC - Brinco de Ouro (Campinas)

16h - Anápolis x Ypiranga - Jonas Duarte (Anápolis)

Domingo, 11 de maio

16h - Itabaiana x Figueirense - Etelvino Mendonça (Itabaiana)

16h - Ituano x Ponte Preta - Dr. Novelli Jr (Itu)

16h - Londrina x Tombense - Estádio do Café (Londrina)

16h - Caxias x Retrô - Centenário (Caxias do Sul)

16h - Brusque x ABC - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

16h - CSA x Maringá - Rei Pelé (Maceió)

16h - Botafogo-PB x Floresta - José Américo A. Filho (João Pessoa)

6ª rodada

Sábado, 17 de maio

16h - Retrô x Itabaiana - Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata)

16h - Confiança x Londrina - Arena Batistão (Aracaju)

16h - Tombense x CSA - Almeidão (Tombos)

16h - Floresta x Guarani - Presidente Vargas (Fortaleza)

Domingo, 18 de maio

16h - Ponte Preta x Brusque - Moisés Lucarelli (Campinas)

16h - São Bernardo FC x Caxias - 1º de Maio (São Bernardo)

16h - Maringá x Botafogo - Willie Davids (Maringá)

16h - Ypiranga x Náutico - Colosso da Lagoa (Erechim)

16h - Figueirense x Ituano - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

16h - ABC x Anápolis - Frasqueirão (Natal)

7ª rodada

Sábado, 24 de maio

16h - Itabaiana x Caxias - Etelvino Mendonça (Itabaiana)

16h - Londrina x ABC - Estádio do Café (Londrina)

16h - CSA x Confiança - Rei Pelé (Maceió)

16h - Botafogo-PB x Retrô - José Américo A. Filho (João Pessoa)

Domingo, 25 de maio

16h - Náutico x Ponte Preta - Aflitos (Recife)

16h - Guarani x Figueirense - Brinco de Ouro (Campinas)

16h - Ituano x Floresta - Dr. Novelli Jr (Itu)

16h - Anápolis x Maringá - Jonas Duarte (Anápolis)

16h - Ypiranga x Tombense - Colosso da Lagoa (Erechim)

16h - Brusque x São Bernardo FC - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

8ª rodada

Sábado, 31 de maio

16h - Retrô x Guarani SP - Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata)

16h - Ponte Preta x Ypiranga - Moisés Lucarelli (Campinas)

16h - São Bernardo FC x CSA - 1º de Maio (São Bernardo)

16h - Caxias x Londrina - Centenário (Caxias do Sul)

16h - ABC x Náutico - Frasqueirão (Natal)

Domingo, 1º de junho

16h - Confiança x Brusque - Arena Batistão (Aracaju)

16h - Tombense x Anápolis - Almeidão (Tombos)

16h - Maringá x Ituano - Willie Davids (Maringá)

16h - Figueirense x Botafogo-PB - Orlando Scarpelli (Florianópolis)

16h - Floresta x Itabaiana - Presidente Vargas (Fortaleza)