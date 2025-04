Goiás vence o Amazonas na abertura do Brasileiro da Série B

Na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás estreou com vitória ao vencer o Amazonas por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (4), no estádio da Serrinha, em Goiânia. O único gol da partida foi marcado por Rodrigo Andrade logo aos três minutos de jogo, garantindo um início promissor para a equipe goiana.

Mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo — DG foi expulso aos 10 minutos por falta dura em Henrique Almeida — o Goiás conseguiu segurar a vantagem até o apito final e somou os primeiros três pontos na competição, iniciando sua caminhada na parte de cima da tabela.

O gol do Esmeraldino saiu cedo: aos 3 minutos, após cruzamento rasteiro de Pedrinho, Rodrigo Andrade apareceu na área e finalizou de primeira para abrir o placar. A equipe da casa manteve uma leve superioridade ao longo do primeiro tempo, criando boas chances com Willian Lepo e Jajá, que acertou a trave. O Amazonas assustou apenas uma vez.

Na etapa final, Arthur Caíke quase ampliou para o Goiás logo no primeiro minuto, mas mandou por cima. Com um jogador a mais após a expulsão de DG, o Amazonas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e teve dificuldade para criar. O goleiro Tadeu, com pouca participação, foi pouco exigido até o fim da partida, mantendo o placar inalterado.

O próximo compromisso do Goiás pela Série B será no sábado (12), fora de casa, contra o Operário-PR. Antes disso, o time enfrenta o Paysandu pelo jogo de ida da final da Copa Verde, na quarta-feira, às 21h, no estádio Mangueirão. Já o Amazonas, que permanece sem pontuar, volta a campo no mesmo sábado (12), às 19h, contra o Volta Redonda, em casa.

