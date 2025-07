Corinthians paga 1ª parcela de premiações atrasadas ao elenco

A diretoria do Corinthians realizou na quinta-feira (24) o pagamento da primeira das três parcelas referentes às premiações devidas ao elenco pela campanha no Campeonato Brasileiro de 2024 e pela conquista do título do Campeonato Paulista de 2025. O clube também quitou os direitos de imagem que estavam pendentes com os jogadores. A dívida era de R$ 12 milhões.

O pagamento dos valores foi acertado em reunião entre a diretoria interina, liderada por Osmar Stabile, e o elenco, que definiu o parcelamento como forma de viabilizar os repasses. As informações foram publicadas inicialmente pela "CNN" e confirmadas pelo Lance!.

Os atrasos nos pagamentos e, principalmente, a ausência de uma comunicação clara sobre o tema haviam se tornado um foco de tensão dentro do elenco. No início deste mês, o atacante Memphis Depay, incomodado com a indefinição e a falta de transparência da diretoria, chegou a se ausentar de uma sessão de treinamento em protesto. A situação foi resolvida internamente: o jogador pediu desculpas ao grupo e, pouco depois, a diretoria apresentou oficialmente a proposta de quitar a dívida em três etapas.

Para dar conta dos compromissos financeiros, o clube tem se mobilizado para antecipar receitas e aliviar o fluxo de caixa nas próximas semanas. O Cori (Conselho de Orientação) aprovou no último dia 14 a antecipação de R$ 30 milhões relacionados ao contrato com a Liga Forte União. Já em agosto, o Corinthians espera receber cerca de R$ 50 milhões da Nike, em forma de adiantamento do atual vínculo com a fornecedora de material esportivo.