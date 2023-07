O Atlético GO recebe neste sábado o Sampaio Corrêa no estádio Antônio Accioly, às 18h, pela Série B do Brasileirão. O Dragão pode alcançar a 8ª colocação em caso de vitória, e os torcedores têm um bom motivo para acreditar nos três pontos, principalmente os mais supersticiosos. Em seu elenco, o clube conta o centroavante Daniel Lima e o jogador guarda boas recordações do adversário. Pela Copa São Paulo de Juniores deste ano, o jovem marcou o único gol da partida, o que resultou no triunfo dos goianos e o atleta comentou sobre o fato com carinho.