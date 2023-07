>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



O Alviverde de Caxias do Sul está a cinco pontos do G4 e acumula sequência de seis jogos invictos pela primeira vez na temporada. O aproveitamento é de 69% com o técnico Thiago Carpini, apontado como um dos principais fatores para a recuperação do Juventude no campeonato. O treinador chegou ao comando do clube na sétima rodada, quando o time encontrava-se na penúltima posição, e, desde então, soma 27 pontos de 39 disputados.



Já o Pantera, após vitória fora de casa na última rodada, alcançou a melhor campanha da história do clube no primeiro turno da competição, superando a marca de 2019. Com os mesmos 30 pontos que o próximo adversário, o Botafogo-SP ainda tem um jogo a menos, contra a Chapecoense, válido pela 17ª rodada e que ainda não possui uma nova data.