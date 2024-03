As semifinais do Campeonato Mineiro estão definidas. A última rodada da fase de grupos aconteceu neste sábado (2), e Cruzeiro, América, Atlético-MG e Tombense são os quatro classificados ao mata-mata. Com o primeiro lugar geral, a Raposa encara a equipe do interior, melhor segunda colocada da primeira fase; do outro lado, Coelho e Galo, líderes de suas chaves, se enfrentam. Confira o resumo da rodada final.