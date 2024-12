Na manhã deste sábado (21), aconteceu a inauguração do Centro Esportivo Caio Alexandre, em Duque de Caxias. Em conversa com o Lance!, o meia do Bahia enfatizou a importância de oportunizar jovens que sonham em se tornar jogadores de futebol.

Aspas de Caio Alexandre

- Muito feliz. Hoje é a inauguração do Centro Esportivo Caio Alexandre, com o intuito de oportunizar jovens, assim como eu no passado tive o sonho de ser jogado de futebol, eu quero oportunizar a esses jovens a serem também jogadores de futebol, mas não só isso. Eu quero tornar pessoas melhores, seres humanos melhores, e eu quero fazer desse Centro Esportivo aqui um lugar muito harmônico, um ambiente familiar, onde todos possam se sentir bem aqui. Esse é um sonho meu e da minha família, meu pai, minha mãe, sonhamos com esse momento e hoje a gente consegue realizar e fica muito feliz com isso - comentou.

O jogador comentou sobre as etapas da escolinha, o que cada etapa irá agregar no aprendizado de cada criança, e citou outros esportes que estarão à disposição dos membros do projeto, como: futevôlei e futsal.

- O intuito é realmente a escolinha para jovens de cinco a 13 anos, começando no futsal e sendo integrado ao campo aos pouquinhos, até para as crianças terem noção de espaço, noção de tamanho da bola. Para as crianças terem uma noção do que realmente é o futsal e o que realmente é o futebol. Então vamos ter também nossa Arena futevôlei, com a escolinha de futevôlei. Temos o projeto para a terceira idade também, o campo também tem horários para o pessoal que quer brincar seu futebol semanal, a gente vai recebê-los. Então, vai englobar muita coisa, muita gente, e a gente fica feliz com esse projeto - finalizou.

O evento contou com a presença de influenciadores e jogadores como: Jean Lucas, Evander, Matheus Gonçalves, Talles Magno, Hugo Souza, Grafite, Kanu, Negrete, Crispim e Benevenuto.

Caio Alexandre em ação pelo Bahia contra o Fortaleza, seu ex-clube (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

