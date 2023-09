Líder com folga do Grupo A, o Brusque precisava vencer para garantir o acesso para a Série B e a vaga na final da Série C. No entanto, foi surpreendido pelo Operário-PR com um gol de Tréllez logo no início. No fim do jogo, com dois pênaltis marcados a seu favor, o time catarinense virou a partida com dois gols de Olávio.