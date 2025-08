Sem malícia, Vitória paga caro com gols sofridos no fim

Um filme de terror se repetiu diante dos olhos dos mais de 17 mil torcedores do Vitória que estavam no Barradão no último domingo para acompanhar a partida contra o Palmeiras. Mais uma vez o time estava com o jogo na mão e deixou os três pontos escaparem na reta final com uma mistura de falta de coragem e pouca malícia para saber lidar com a vantagem. No fim, um resultado amargo que pode custar caro na acirrada luta contra a zona de rebaixamento.

O Vitória foi superior em boa parte do jogo contra o Verdão, mas, depois de abrir 2 a 0 já no segundo tempo, abdicou da partida e viu o time paulista se recuperar para buscar o empate nos minutos finais, para a ira do torcedor.

Uma fala do experiente atacante Osvaldo na zona mista do Barradão resume bem o comportamento do Vitória diante da equipe treinada por Abel Ferreira.

— Quando a gente está em vantagem, temos que ter mais coragem, sair um pouco mais de trás. A gente acaba sofrendo contra times que têm qualidade. Até conversei no vestiário que a gente acabou baixando o bloco contra um time que têm jogadores de estatura para finalizar pelo alto — analisou [assista acima].

Coragem. Foi exatamente o que faltou para o Vitória depois de abrir 2 a 0 no placar contra um dos melhores times do Brasil. Independente do status do adversário, o Rubro-Negro precisa acreditar que é possível ganhar jogando, e não só assistindo o oponente.

As modificações de Carille também apontaram para um recuo do time na partida, como a entrada de Edu na vaga de Osvaldo. Mas isso é natural. Importante "fechar a casinha", contanto que o time continue vivo no jogo, algo que não aconteceu no último domingo.

Flaco López comemora um dos gols do Palmeiras contra o Vitória (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A história se repete para o Vitória

A partida contra o Palmeiras foi apenas a última sessão desse filme que a torcida não quer mais ver em campo. Depois que o Vitória voltou da parada para o Mundial de Clubes, foram cinco gols sofridos depois dos 40 minutos do segundo tempo em seis jogos disputados. Foi assim contra o Confiança, resultado que custou a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste, Internacional, Sport e Palmeiras.

Gols sofridos pelo Vitória na reta final dos jogos:

Vitória 0 x 1 Confiança (quartas da Copa do Nordeste) - ⚽Rafinha, aos 47 minutos do 2º tempo;

Internacional 1 x 0 Vitória (13ª rodada do Brasileirão) - ⚽Bruno Tabata, aos 47 minutos do 2º tempo;

Vitória 2 x 2 Sport (16ª rodada do Brasileirão) - ⚽⚽Romarinho, aos 44 e 52 minutos do 2º tempo;

Vitória 2 x 2 Palmeiras (18ª rodada do Brasileirão) - ⚽Flaco López, aos 40 minutos do 2º tempo.

Só pelo Brasileirão, o Vitória deixou cinco pontos escaparem a partir desses vacilos, o que seria suficiente para afastar o time da zona de rebaixamento e entrar no grupo de classificação para a Sul-Americana. Fica a lição para o próximos jogos, a começar pelo duelo contra o São Paulo, marcado para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela última rodada do primeiro turno. A torcida rubro-negra não quer ver mais esse filme em cartaz.